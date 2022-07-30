Оккупанты опозорились разминированием территории с помощью бутылки: видео "новейших технологий"

Также опубликовали видео, которое в сеть выложили сами оккупанты.

На ролике видно, как российский сапер пытается разминировать территорию обрезанной бутылкой, привязанной к обычной палке. Также на нем практически нет специализированной одежды, которая бы могла его спасти в случае взрыва.

Поэтому это видео еще раз доказывает, что российских военных бросили на войну как "пушечное мясо" без специальной техники и снаряжения.