Оккупанты в Мариуполе убили 11-летнюю гимнастку Катю Дьяченко: через неделю уничтожили мать и братика

В Мариуполе от обстрела российских оккупантов погибла 11-летняя спортсменка Екатерина Дьяченко. Впоследствии рашисты обстреляли больницу, в которой лежали мама спортсменки с младшим братом, таким образом уничтожив всю семью маленькой спортсменки.
Об этом сообщил бывший уполномоченный по прав детей Николай Кулеба.
Николай объяснил, что вначале оккупанты убили 11-летнюю Катю и ее отца у них дома. А потом – ее младшего братика и маму, когда они находились в больнице.
"Несколько дней назад я рассказывал, что вражеский снаряд попал в дом 11-летней украинской гимнастки Кати Дяченко в Мариуполе. Находившиеся в доме девочка и ее папа погибли", - написал Кулеба.
К большому сожалению, стало известно о том, что больницу, где находилась мама девочки вместе с младшим братом, обстреляли военные Путина.
"Целая семья погибла от рук извергов в российской военной форме, и самое страшное, что счетчик детских смертей в Украине продолжает свой отсчет", - резюмировал бывший уполномоченный по правам детей.
Как мы ранее писали, в Чернигове от артобстрела погиб маленький сын рекордсмена Украины Максима Уса.
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