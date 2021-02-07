Оккупанты в Крыму уничтожают уникальный пляж: в сети показали жуткие фото

Российские оккупанты в Крыму активно уничтожают природу и пляжи. В сети недавно появилось доказательство разрушения уникального природного ландшафта в аннексированном Крыму. На снимках видно, что оккупанты распахали холм на мысе Меганом в Судаке.
Фотографии и подробности опубликовал блогер Roksolana Today & Крым на своей странице в Twitter.
Как сообщается, уничтожение уникального пляжа и красивейшего пейзажа производилось ради проведения форума "Таврида". Сейчас некогда красивейшее побережье активно покрывают асфальтом.
Теперь же на мысе Меганом трактором снесли в море холм и приготовили земельный участок ради строительства кафе.
"Меганом все! Ваша гавань! Цемки-бомки!", — прокомментировали фото в сети.
В Крыму оккупанты разрушают уникальный пляж (фото: twitter.com/KrimRt)
Меганом — это горный массив, полуостров и одноименный мыс в юго-восточном Крыму между Феодосией и Судаком. Его наивысшая точка составляет 358 метров.
Как мы писали ранее, Альминское водохранилище, которое расположено в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма, продолжает погибать. Запасы воды остались на уровне 21%.
Ранее в Крыму пересохло стратегически важное Аянское водохранилище, которое было источником воды для Симферополя.