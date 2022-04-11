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Оккупанты едут убивать и насиловать в Украину под радостные крики толпы: появилось видео

Коллаж РБК-Украина: Российские военные едут убивать в Украину под крики толпы
Автор: Светлана Мащенко

Если у кого-то еще остались сомнения по поводу того, что есть "плохая путинская армия" и "хорошие русские", видео в нашей статье покажет, что это не так.

Кадры разместил советник Министра внутренних дел Антон Геращенко.

На них видно, что колонну российской техники, которая направляется в Украину, провожает группа поддержки.

Масса с флажками выкрикивает, машет руками, снимает проход колонны на телефоны.

Среди присутствующих - ребенок в военной форме, мужчина в куртке с надписью СССР, на приехавших гражданских автомобилях символика Z.

"А потом нам говорят, что это путин один виноват, а не просты русские. Это путин насиловал в Буче? Это путин запускал ракету в Краматорск?.. Махать руками убийцам - есть самое прямое соучастие в убийстве", - пишет Геращенко.

Смотрите ниже видео:

Ранее мы писали про рассказ маленькой девочки, которой пришлось пройти через ужасы оккупации Мариуполя.

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