Оккупанты едут убивать и насиловать в Украину под радостные крики толпы: появилось видео

На них видно, что колонну российской техники, которая направляется в Украину, провожает группа поддержки.

Масса с флажками выкрикивает, машет руками, снимает проход колонны на телефоны.

Среди присутствующих - ребенок в военной форме, мужчина в куртке с надписью СССР, на приехавших гражданских автомобилях символика Z.



"А потом нам говорят, что это путин один виноват, а не просты русские. Это путин насиловал в Буче? Это путин запускал ракету в Краматорск?.. Махать руками убийцам - есть самое прямое соучастие в убийстве", - пишет Геращенко.

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