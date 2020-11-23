Оккупанты будут издеваться над крымчанами ради экономии воды

В Евпатории приняли решение отключить горячую воду до конца текущего года. Решение оккупантов озвучил так называемый "глава" предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Оккупанты не назвали точную дату восстановления подачи горячей воды в Евпатории, однако пообещали, что ее дадут до конца года.

"Вынужден поставить в известность жителей Евпатории: до конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе", – сказал Баженов.

По его информации, горячую воду отключат 26 ноября и возобновят после ввода в эксплуатацию вилинского водозабора №2.

Стоит напомнить, что в 2020 году в Крыму возник резкий дефицит запасов воды. Также из-за засухи высохло несколько красивейших озер. Так называемые "власти" аннексированного Крыма считают, что виною всему воры.

Ранее в оккупированном Россией Крыму с 2014 года высохло 10 озер. Полуостров находится на грани экологической катастрофы. Причиной исчезновения многих водоемов является массовое бурение скважин в этом регионе.

Также сообщалось, что этим летом в Крыму пересохло знаменитое соленое озеро Сасык-Сиваш, расположенное между городами Евпатория и Саки. Его очень любили туристы.