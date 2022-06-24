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Из-за оккупантов в Черном море массово гибнут дельфины: профессор назвал шокирующие цифры

Коллаж РБК-Украина: в Черном море погибают дельфины из-за войны
Автор: Владимир Костырин

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и войну в Черном море фиксируют массовую гибель дельфинов. Жертвами стали уже как минимум 3 тысячи морских млекопитающих, и страшные цифры продолжают расти.

Об этом рассказал директор Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в Facebook.

Профессор, доктор биологических наук отмечает, что дикая природа Черного моря сейчас очень чувствует жестокость войны. Так, недавние обследования небольшого участка побережья вновь показало наличие погибших дельфинов.

"Но, следует отметить, что большие просторы пересыпи остались вне наших глаз и из-за военного запрета нет возможности обследовать еще большие территории, где тоже предположительно есть погибшие дельфины", - говорится в публикации.

Война рашистов убивает дельфинов в Черном море (фото: facebook.com/rusevivan)

Из-за чего погибают дельфины

В последние годы основной причиной смертей этих животных были рыболовные и браконьерские сети.

Но сейчас, обращает он внимание, факты многочисленных находок погибших дельфинов афалинов "ошеломляют своей невероятной численностью по сравнению с другими годами за этот период". И главная причина - война российских оккупантов.

Дело в том, что мощные сонары и взрывы разрушают тонкую навигационную систему животных, и такие "слепые" дельфины умирают от голода, не имея возможности поймать себе рыбу.

Кроме того, у пострадавших дельфинов из-за слабости организма активируются инфекционные болезни - и они также погибают.

Фиксируются факты гибели дельфинов в акватории Черного моря и на побережьях разных стран (фото: facebook.com/rusevivan)

"Дельфины в отличие от прошлых лет сейчас погибают по причине военных действий в Черном море, по причине бессмысленной и варварской войны рашистов. И в настоящее время по нашим оценкам погибли не менее 3 тысяч особей", - пишет Русев.

В Черном море массово погибают дельфины из-за боевых действий (фото: facebook.com/rusevivan)

Напомним, что в Мариуполе зафиксировали мор дельфинов, что может свидетельствовать о болезнях в море.

Ранее также сообщалось, что в Азовском море российские оккупанты погубили краснокнижный вид рыб Желтая тригла, единственный вид рода в фауне Украины.

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Черное море