Из-за оккупантов в Черном море массово гибнут дельфины: профессор назвал шокирующие цифры

Профессор, доктор биологических наук отмечает, что дикая природа Черного моря сейчас очень чувствует жестокость войны. Так, недавние обследования небольшого участка побережья вновь показало наличие погибших дельфинов.

"Но, следует отметить, что большие просторы пересыпи остались вне наших глаз и из-за военного запрета нет возможности обследовать еще большие территории, где тоже предположительно есть погибшие дельфины", - говорится в публикации.

Война рашистов убивает дельфинов в Черном море (фото: facebook.com/rusevivan)

Из-за чего погибают дельфины

В последние годы основной причиной смертей этих животных были рыболовные и браконьерские сети.

Но сейчас, обращает он внимание, факты многочисленных находок погибших дельфинов афалинов "ошеломляют своей невероятной численностью по сравнению с другими годами за этот период". И главная причина - война российских оккупантов.

Дело в том, что мощные сонары и взрывы разрушают тонкую навигационную систему животных, и такие "слепые" дельфины умирают от голода, не имея возможности поймать себе рыбу.

Кроме того, у пострадавших дельфинов из-за слабости организма активируются инфекционные болезни - и они также погибают.

Фиксируются факты гибели дельфинов в акватории Черного моря и на побережьях разных стран (фото: facebook.com/rusevivan)

"Дельфины в отличие от прошлых лет сейчас погибают по причине военных действий в Черном море, по причине бессмысленной и варварской войны рашистов. И в настоящее время по нашим оценкам погибли не менее 3 тысяч особей", - пишет Русев.

В Черном море массово погибают дельфины из-за боевых действий (фото: facebook.com/rusevivan)