Оккупант РФ, побывавший в украинском плену, снова рвется в бой

26-летний военный из Саратовской области Андрей Кренделев, который был в украинском плену и вернулся домой, снова хочет воевать против нашей страны.
Об этом сообщает Telegram-канал InformNapalm.
Младший сержант прошел реабилитацию и даже был в отпуске, но сейчас он снова выразил желание отправиться на войну против Украины.
Отметим, что в плен Кренделев сдался сам и тогда же записал видео, в котором раскаялся в своих преступлениях против украинского народа и призвал РФ не идти войной против Украины.
После обмена пленными россиянин не верил, что ему удалось вернуться домой.
Он рассказал, как происходил обмен пленными. С завязанными глазами его доставили на точку обмена и передали российской стороне.
"Необучаемый долбо*б, жизнь его ничему не учит, а ведь выжить мог кто-то более смышленый и умный, но таких, видимо, в российской армии нет...", - сказано в сообщении паблика.
Как мы писали ранее, российские солдаты шлют домой баулы с награбленным в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.