UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупант РФ, побывавший в украинском плену, снова рвется в бой

Оккупант снова хочет воевать против Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

26-летний военный из Саратовской области Андрей Кренделев, который был в украинском плену и вернулся домой, снова хочет воевать против нашей страны.

Об этом сообщает Telegram-канал InformNapalm.

Младший сержант прошел реабилитацию и даже был в отпуске, но сейчас он снова выразил желание отправиться на войну против Украины.

Отметим, что в плен Кренделев сдался сам и тогда же записал видео, в котором раскаялся в своих преступлениях против украинского народа и призвал РФ не идти войной против Украины.

После обмена пленными россиянин не верил, что ему удалось вернуться домой.

Он рассказал, как происходил обмен пленными. С завязанными глазами его доставили на точку обмена и передали российской стороне.

"Необучаемый долбо*б, жизнь его ничему не учит, а ведь выжить мог кто-то более смышленый и умный, но таких, видимо, в российской армии нет...", - сказано в сообщении паблика.

Как мы писали ранее, российские солдаты шлют домой баулы с награбленным в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация