UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупант пожаловался на состав своей армии: "наркоманы, деды и проститутки в мужском виде"

Фото: Солдаты РФ жалуются на состав армии (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Российская армия терпит на войне в Украине значительные потери, на момент 16 апреля ВСУ уничтожили 20100 противников. Но солдаты РФ уже начинают негодовать, что в армию берут всех, кого попало.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор оккупанта.

Так, один из военных инструкторов РФ жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев, мягко говоря, не совсем пригодна для войны.

"Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде", - жалуется военный.

По его словам, новенькие так много слышали о мародерстве передовых групп захватчиков, что вместо огневой подготовки "оттачивают навыки" грабительства. Причем прямо на тренировочных базах РФ.

"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерит сами у себя", - говорит в телефонном разговоре россиянин.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Как мы писали ранее, в детсадах РФ детям рассказывают, что война в Украине это правильно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация