Так, один из военных инструкторов РФ жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев, мягко говоря, не совсем пригодна для войны.

"Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде", - жалуется военный.

По его словам, новенькие так много слышали о мародерстве передовых групп захватчиков, что вместо огневой подготовки "оттачивают навыки" грабительства. Причем прямо на тренировочных базах РФ.

"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерит сами у себя", - говорит в телефонном разговоре россиянин.

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