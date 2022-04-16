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Оккупант пожаловался на состав своей армии: "наркоманы, деды и проститутки в мужском виде"

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 14:14
Оккупант пожаловался на состав своей армии: "наркоманы, деды и проститутки в мужском виде" Фото: Солдаты РФ жалуются на состав армии (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Российская армия терпит на войне в Украине значительные потери, на момент 16 апреля ВСУ уничтожили 20100 противников. Но солдаты РФ уже начинают негодовать, что в армию берут всех, кого попало.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор оккупанта.

Так, один из военных инструкторов РФ жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев, мягко говоря, не совсем пригодна для войны.

"Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде", - жалуется военный.

По его словам, новенькие так много слышали о мародерстве передовых групп захватчиков, что вместо огневой подготовки "оттачивают навыки" грабительства. Причем прямо на тренировочных базах РФ.

"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерит сами у себя", - говорит в телефонном разговоре россиянин.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Как мы писали ранее, в детсадах РФ детям рассказывают, что война в Украине это правильно.

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