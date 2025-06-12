"Океан Ельзи" шокували новиною про смерть відомого музиканта: що з ним сталося

"Океан Ельзи" розповіли про смерть музиканта

"Пішов з життя Гриша Чайка. Талановитий музикант, гітарист гурту 4АЙКА, учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років. Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам’ять тобі, друже", - повідомив гурт.

Помер Гриша Чайка (скріншот)

Також про смерть Чайки окремо висловився Вакарчук. Він зазначив, що нині в усіх багато втрат, які важко сприймати.

"Сьогодні не стало нашого друга, хорошого музиканта і світлої людини - Гріші Чайки… Я сиджу та думаю, в який же час ми живемо… У кожного - так багато втрат… болісних, непоправних… у кожного. Подумалось, що слова пісні "Двоє", яку ми випустили саме зараз, ніби нагадують, що справжній духовний та емоційний звʼязок між людьми - дає велику силу і натхнення тим, хто його справді відчуває", - написав Вакарчук.

"Де б ти не був на землі… Чи в небесах не літав… Спочивай з Богом, дорогий Гріша! Ти - назавжди з нами", - додав він.

Допис Вакарчука (скріншот)

Що відомо про Чайку

Музикант з Харкова багато років працював з гуртом "Океан Ельзи". Окрім цього, він був засновником гурту "4АЙКА". Також він створював пісні як самостійний артист.

На тлі повномасштабної війни РФ проти України Чайка часто брав участь в благодійних концертах, виступав як у складі гуртів, так і сам. Але у травні цього року стало відомо, що у музиканта знайшли рак. Чайка розповідав про це підписникам й просив, аби йому допомогли грошима.

Відомий музикант помер від раку (фото: instagram.com/grisha_chayka)

"Друзі, у мене виявили онкологічне захворювання, рак крові. Попереду - тривале і дороге лікування. Я звертаюсь до вас із проханням про фінансову підтримку. Це непросто писати, але самостійно впоратись дуже важко", - йшлося в дописі Чайки від 11 травня.

Потім музикант проходив "хімію". Декілька днів тому він повідомляв, що пройшов вже другий етап терапії та просив, аби усі небайдужі здавали кров.

Григорій Чайка (фото: instagram.com/grisha_chayka)

Про особисте життя Чайка говорив нечасто. Але відомо, що у нього була обраниця. А ще музикант виховував маленьку донечку.

Родина Чайки (фото: instagram.com/grisha_chayka)