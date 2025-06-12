"Океан Ельзи" шокували новиною про смерть відомого музиканта: що з ним сталося

Гурт "Океан Ельзи" та його соліст Святослав Вакарчук повідомили сумну новину. 12 червня помер музикант Гриша Чайка, якому не було навіть 50 років.

Що відомо про музиканта та як про нього висловилися колеги, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Океан Ельзи" розповіли про смерть музиканта

"Пішов з життя Гриша Чайка. Талановитий музикант, гітарист гурту 4АЙКА, учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років. Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам’ять тобі, друже", - повідомив гурт.

Помер Гриша Чайка (скріншот)

Також про смерть Чайки окремо висловився Вакарчук. Він зазначив, що нині в усіх багато втрат, які важко сприймати.

"Сьогодні не стало нашого друга, хорошого музиканта і світлої людини - Гріші Чайки… Я сиджу та думаю, в який же час ми живемо… У кожного - так багато втрат… болісних, непоправних… у кожного. Подумалось, що слова пісні "Двоє", яку ми випустили саме зараз, ніби нагадують, що справжній духовний та емоційний звʼязок між людьми - дає велику силу і натхнення тим, хто його справді відчуває", - написав Вакарчук.

"Де б ти не був на землі… Чи в небесах не літав… Спочивай з Богом, дорогий Гріша! Ти - назавжди з нами", - додав він.

Допис Вакарчука (скріншот)

Що відомо про Чайку

Музикант з Харкова багато років працював з гуртом "Океан Ельзи". Окрім цього, він був засновником гурту "4АЙКА". Також він створював пісні як самостійний артист.

На тлі повномасштабної війни РФ проти України Чайка часто брав участь в благодійних концертах, виступав як у складі гуртів, так і сам. Але у травні цього року стало відомо, що у музиканта знайшли рак. Чайка розповідав про це підписникам й просив, аби йому допомогли грошима.

Відомий музикант помер від раку (фото: instagram.com/grisha_chayka)

"Друзі, у мене виявили онкологічне захворювання, рак крові. Попереду - тривале і дороге лікування. Я звертаюсь до вас із проханням про фінансову підтримку. Це непросто писати, але самостійно впоратись дуже важко", - йшлося в дописі Чайки від 11 травня.

Потім музикант проходив "хімію". Декілька днів тому він повідомляв, що пройшов вже другий етап терапії та просив, аби усі небайдужі здавали кров.

Григорій Чайка (фото: instagram.com/grisha_chayka)

Про особисте життя Чайка говорив нечасто. Але відомо, що у нього була обраниця. А ще музикант виховував маленьку донечку.

Родина Чайки (фото: instagram.com/grisha_chayka)