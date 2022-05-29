Оказывается, эту специю надо есть ложками вместо лекарств: просто запейте водой

Медик говорит, что самой популярной "здоровой пищей" является куркума. В восточных странах этот оранжевый порошок чрезвычайно распространен. Его уже в течение шести тысяч лет любят есть в Индии и Китае.

"Куркума - это еда как лечебного, так и съедобного назначения, которую можно использовать как вкусную пищу, так и как лекарственную "траву" для решения различных проблем со здоровьем", - пишет доктор Гарсиа.

Специя защищает от рака

Медик считает, что есть связь между употреблением куркумы и частотой заболевания раком в Индии, и США - любители специи индейцы болеют онкологией в десять раз реже.

Куркума содержит около 3% куркумина, и лабораторные исследования показали, что куркумин имеет функцию предотвращения рака и ингибирования метастазирования раковых клеток.

"Куркумин - сильное фармакологически активное вещество с противовоспалительным, противоопухолевым, антимутационным, антибактериальным, противовирусным, антиоксидантным и другими эффектами", - добавила врач.

Специю можно есть ложками вместо лекарств

Медик говорит, что куркума является очень безопасной пищей без побочных эффектов и стоит она недорого.

Способ употребления куркумы очень прост: насыпьте в рот столовую ложку (три чайных) куркумы (примерно 2-3 грамма), затем сделайте глоток горячей воды.