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Охранники в магазине ногами избили мужчину, который зашел погреться

Автор: Людмила Жукова

В Житомире охранники магазина жестко избили бездомного, который зашел погреться. Мужчина совсем замерз и зашел в магазин, но его оттуда силой вытащили сотрудники охраны, мало того, они побили его палкой.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. Инцидент на видео сняли очевидцы.

"Два здоровых мужчины бьют его ногами. Он вообще испугался. Я просто поздно начала снимать. Они его начали тянуть. Он просил не бейте и отдать ему пакет. Насколько это жестоко так обращаться с человеком", - рассказала очевидец Дарья Блажиевская.

Отметим, что мужчину охранники тащили по полу так, что у него слетел с ноги один ботинок.

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На замечания людей охранники не реагировали. Зато реакция полиции на видео в соцсетях не заставила себя ждать. По факту избиения там начали уголовное производство

В житомирском магазине жестоко избили бездомного

Как мы ранее сообщали, в Николаеве мужчина в трусах избил водителя авто и отобрал у него машину.

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