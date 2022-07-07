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Огромная потеря в мире украинской музыки: группа "Антитіла" сообщила о смерти близкого друга

Фото: Умер известный музыкант и саунд-продюсер Дмитрий Хомулко (facebook com marchenk ann)
Автор: Анна Шиканова

Умер известный музыкант, крутой саунд-продюсер и звукорежиссер Дмитрий Хомулко. Последние 8 лет группа "Антитіла" записывала с ним свои песни и весь коллектив скорбит о потере талантливого члена команды.

Об этом сообщается на странице группы "Антитіла" в Facebook.

"Большая потеря для нашей команды. Вчера вечером умер наш друг Дмитрий Хомулко или как все его называли Боб. Боб - музыкант, крутой саунд-продюсер, звукорежиссер. Последние 8 лет именно на студии Дмитрия, Bobina records, Антитіла записывали свои песни и оттачивали звучание композиций", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/antytilaofficial

Последние месяцы у Боба были сложные. Вместе с женой им пришлось убегать из-за российских оккупантов из-под Киева. Они влезли в его дом, где была профессиональная аппаратура, но украли только сумки для награбленного в других домах.

Он продолжал работать во время войны, активно сотрудничал с музыкантами. У него было много планов, искал гранты для новой студии, чтобы записывать треки.

"Он любил музыку, свою работу и верил в украинскую музыку. Он всегда с энтузиазмом показывал новые треки, которые ему нравились и рассказывал о молодых артистах, которые приходили к нему записываться. Он приложил руку к большому количеству значительных альбомов и песен украинских артистов. Он был внимательным ко всем, кто приходил в Бобина Рекордс - подростков из рок-школы или звезд первого эшелона", - написала Саша Кольцова.

Фото: facebook.com/dmitry.homulko

Как сообщает группа "Антитіла", последняя творческая работа Боба - это работа над альбомом MLNL для выпуска его на виниловой пластинке.

"Эта пластинка обязательно выйдет. В память о нашем друге. Вечная память! Соболезнования родным", - добавили музыканты.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы просят присвоить звание Героя Украины посмертно Алексею Чубашеву.

А также рассказывали, что бразильская модель и снайпер погибла в боях за Украину.

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