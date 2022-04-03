Огромная потеря. В бою с оккупантами погиб известный поэт из Львова

"Шутки Юрия Руфа – это нечто особенное. Это нечто, которое называлось шуткой Руфа. Они имели особый стиль и нрав. Сначала он поддерживал правую радикальную партию. Шутил, что я иду в Парламент с другими. Но всегда очень чтил и ценил мое посвящение. По этому не подшучивал", - вспоминает о нем Наталия.

Последнее сообщение украинского поэта в сети появилось 19 марта - это было стихотворение с фронта.

Он всегда воспевал в своей поэзии украинские победы. Кроме того, Юрий Руф занимался преподавательской деятельностью, работал проректором по воспитательной работе, ведущим фестиваля "Холодный Яр" и популяризатором всего украинского.

Руф с первых дней войны пошел добровольцем на фронт. Воевал в рядах львовской 24-й бригады. В социальных сетях Руф писал, что его бригада стоит в Попасной. По предварительным данным, Юрий Руф погиб во время одного из боев в Луганской области.

Юрий Руф родился 26 сентября 1980 года в Бережанах Тернопольской области.

Среди его публикаций – "Багряная лирика" (2012), "Время Революции" (2014), "На рубеже эпох" (2015). Поэзия Юрия была включена в украинские современные поэтические сборники "Голос крови" (2013) и "Эхо свинцовых громовиц" (2015).

Фото: Юрий Руф погиб в войне (facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage)