ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Огромная потеря. В бою с оккупантами погиб известный поэт из Львова

Новина українською →
Воскресенье 03 апреля 2022 09:33
Огромная потеря. В бою с оккупантами погиб известный поэт из Львова На войне погиб Юрий Руф (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский поэт Юрий Руф погиб в боях за Украину в Луганской области. Он известен также, как общественный деятель и основатель проекта "Дух Нации".

Об этой трагической новости написала его коллега Наталия Пипа.

"Шутки Юрия Руфа – это нечто особенное. Это нечто, которое называлось шуткой Руфа. Они имели особый стиль и нрав. Сначала он поддерживал правую радикальную партию. Шутил, что я иду в Парламент с другими. Но всегда очень чтил и ценил мое посвящение. По этому не подшучивал", - вспоминает о нем Наталия.

Последнее сообщение украинского поэта в сети появилось 19 марта - это было стихотворение с фронта.

Он всегда воспевал в своей поэзии украинские победы. Кроме того, Юрий Руф занимался преподавательской деятельностью, работал проректором по воспитательной работе, ведущим фестиваля "Холодный Яр" и популяризатором всего украинского.

Руф с первых дней войны пошел добровольцем на фронт. Воевал в рядах львовской 24-й бригады. В социальных сетях Руф писал, что его бригада стоит в Попасной. По предварительным данным, Юрий Руф погиб во время одного из боев в Луганской области.

Юрий Руф родился 26 сентября 1980 года в Бережанах Тернопольской области.

Среди его публикаций – "Багряная лирика" (2012), "Время Революции" (2014), "На рубеже эпох" (2015). Поэзия Юрия была включена в украинские современные поэтические сборники "Голос крови" (2013) и "Эхо свинцовых громовиц" (2015).

Огромная потеря. В бою с оккупантами погиб известный поэт из ЛьвоваОгромная потеря. В бою с оккупантами погиб известный поэт из ЛьвоваФото: Юрий Руф погиб в войне (facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage)

Напомним, что оккупанты в Мариуполе убили 11-летнюю гимнастку Катю Дьяченко.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
LITE
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны