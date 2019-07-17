Огромная фура рухнула с моста в Киеве: все детали ДТП, фото и видео

Дорожно-транспортное происшествие с фурой произошло в Киеве около 02:00 в среду, 17 июля. В Голосеевском районе (Теремки) многотонный грузовик Volvo упал с моста. Авто снесло два столба и отбойник, после чего рухнуло вниз и перевернулось. Об этом сообщает Информатор.

На место прибыли патрульные и пожарные, так как из бака начало выливаться горючее.

Известно, что фура ехала со стороны Одесского направления по Окружной. При заезде на мост транспортной развязки, грузовик стало резко нести направо - и он слетел с моста, упав на правый бок.

ДТП в Киеве - фура слетела с моста на Теремках (фото: kiev.informator.ua)

Кроме того фура зацепила линии электропередач, которые упали на другую фуру, а легковушка Toyota напоролась на поврежденные столбы.

ДТП в Киеве - фура слетела с моста на Теремках (фото: kiev.informator.ua)

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Водитель фуры не получил серьезных травм и отказался от госпитализации. По предварительной информации мужчина мог уснуть за рулем. Об этом свидетельствует отсутствие тормозного пути на мосту.

ДТП в Киеве - фура слетела с моста на Теремках (видео: kiev.informator.ua)

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