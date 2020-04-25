Ограничьте чай при коронавирусе: медики рассказали почему

Коронавирус в мире инфицировал более 2,5 миллиона человек и инфекция продолжает распространяться по планете. Люди находятся на карантине в своих домах и серьезно обеспокоены состоянием своего здоровья. Ни для кого не секрет, что находясь в изоляции мы начинаем больше употреблять продуктов питания, в том числе и напитков с кофеином. Британские ученые выяснили, что чрезмерное употребление чая дома ведет к негативным воздействиям на здоровье.

Дело в том, что в этом напитке содержатся танины, которые подавляют способность организма абсорбировать витамины и минералы. Об этом пишет The Daily Mail.

Именно танины блокируют способность организма абсорбировать ключевые витамины и минералы вроде железа и кальция. А это может стать реальной проблемой, если в рационе во время карантина отсутствует достаточное количество фруктов и овощей. Врачи настоятельно рекомендуют сократить количество чая в день и отказаться от него за обедом и ужином.

Кстати, не все так плохо, ведь употребление чая уменьшает риск болезней сердца и рака. Это объясняется высоким содержанием антиоксидантов. Чай и кофе содержат кофеин, его необходимо употреблять умеренно. Эксперты призывают ограничить употребление этих напитков 4-5 чашками в день.

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