"Оголена привабливість". Як скандальне ТБ-шоу з геніталіями "розриває" Британію

Що за шоу "Оголена привабливість"

Дейтинг-шоу "Оголена привабливість" виходить на британському ТБ з липня 2016 року. Суть цього шоу у виборі собі партнера. Ведуча та учасник або учасниця стоять по центру студії. Перед ними шість різнокольорових кабінок. В них знаходяться потенційні партнери або партнерки.

Протягом шоу головному учаснику (учасниці або їм) доводиться обирати собі партнера, поступово викидаючи по одному претенденту з кабінок, в кожному раунді. Пара, яка створилася, йде на побачення у ресторан. А ще для них зарезервований та оплачений номер у готелі.

У першому раунді ширми кабінок піднімаються до талії претендентів - так, що видно оголені геніталії. Всі претенденти абсолютно голі. Нічого не заблюрено та не закрито чорними квадратиками. У першому раунді учасник має когось відсіяти тільки по огляду геніталій.

Як каже оглядачка, передачі, де у кабінках стоять чоловіки, значно веселіше. Бо вони перед журі можуть ще й потрясти "демонстраційним матеріалом". Інколи ведуча чи учасник просять повернутися іншим боком, щоб оцінити претендентів ззаду.

Той, хто вибув, виходить з кабінки, вітається з учасником і через усю студію йде геть, за лаштунки.

У другому раунді ширма піднімається до шиї. Тепер потрібно оцінити груди. Відсіюється ще один претендент.

У третьому - ширма піднімається зовсім і можна побачити обличчя потенціальних партнерів. Далі їм дозволено говорити - оцінюється також й голос. Ще мінус один.

Оголених претендентів лишається двоє, а у фіналі учасник йде готуватися і повертається без одягу. Відбувається вибір. Все, пара склалася.

В кінці програми одягнених людей питають, як пройшло побачення і чи було продовження спілкування далі. (цей запис робиться через місяць після шоу). Це максимально дешево у виробництві й нереально резонансно серед глядачів.

Скриншоти з відео (Naked Attraction)

У чому ж секрет цього шоу?

По факту - це не порно, не образа та не знецінення. У шоу беруть участь звичайні люди зі всіма недоліками тіла - целюліт, зайва вага, животи, шрами від кесаревого розтину, натуральні груди з відбитком гравітації. Тобто, все те, що є у звичайної пересічної людини. І чого часто соромляться. Вік учасників - від 18 років і до безкінечності.

Ведуча шоу спонукає учасника коментувати те, що він бачить у претендентів. І щоразу в цих коментарях чути повагу, захват від краси тіла. І, звісно, компліменти геніталіям. Не розмірам, а наголошується краса природності будь-яких форм.

Ведуча: Леонор, ти віддаєш перевагу поголеній мошонці чи з волоссям?

Леонор: Я люблю інколи гратися і тримати в роті яйця. Тому краще, коли вони без волосся. Це заважає.

Ведуча: Учасник номер три, у вас поголена мошонка?

Учасник номер три підводить геніталії, демонструючи відсутність волосся.

З таких діалогів складається вся передача. І з часом глядач перестає сприймати це як щось приголомшливе. Обговорення статевих стосунків та їхньої фізіології сприймається як нормальна розмова дорослих людей, які не стидаються казати те, до чого багатьом людям важко добирати правильні слова.

Шоу випустило вже 12 сезонів і інший аспект роботи - привчання аудиторії до норми будь-яких варіантів статевих стосунків. Тобто, думка про те, що дорослі люди за спільною згодою мають право на будь-які конфігурації, - одна з основних у декількох останніх сезонах.

Серед учасників є гетеросексуальні люди, гомосексуальні. Буває, що на програму приходить поліаморна пара, яка шукає третього партнера. На одну з програм прийшла учасниця-транссексуалка, яка щойно завершила перехід і дуже надихається своїм майбутнім першим досвідом у новому тілі.

Бувають й щасливі історії кохання. Одна з учасниць обрала собі партнера через те, що в нього "не надто волохатий зад", а згодом вийшла за нього заміж. Хоча пошук кохання - не є метою шоу.

Скриншоти з відео (Naked Attraction)

Відвертість - не для всіх

Минулої осені "Оголена привабливість" з'явилася на американських цифрових платформах. Оскільки американське ТБ, м'яко кажучи, значно менш розкуте, ніж британське, шоу викликало обурення. Пішли заяви, листи та протести від різних організацій. Шоу звинуватили не тільки в демонстрації геніталій, а й в об'єктивізації.

Критика була настільки гучною, що виконавчому продюсеру шоу Даррелу Олсон прийшлося публічно захищати свій продукт.

"Кожна людина різна, і не лише обличчям. У всіх нас різні статеві органи. У всіх нас різні великі пальці на ногах. Це дивовижно. Тож немає причин бути незадоволеним своїм тілом. Це надихає нас бачити, що ми всі різні", - сказав він.

Одночасно з тим у The Guardian вийшла колонка арткритика Одріан Хортон, в якій авторка передала власні враження від перегляду. Вона зізналася, що моментами відчувала фізичну нудоту від відвертості.

Однак Хортон зауважила, що шоу максимально не еротичне в позитивному сенсі. Тобто, не провокує збудження і покликане нормалізувати обговорення краси та різноманітності тіл, а також сексуальних уподобань. А ще - "викликає залежність".

"Шоу несподівано сколихнуло американських глядачів після того, як з'явилося на стримінговій платформі в США. Відтоді як платформа "Max" розмістила шість сезонів "Оголеної привабливості", шоу стало об’єктом жаху, цікавості та явної одержимості; протягом двох тижнів сервіс "Max" очолював список найпопулярніших стримінгів", - написала вона.

В Україні найближчим часом такі шоу навряд з'являться, але кожен може подивитися британській варіант, якій є у доступі в інтернеті.