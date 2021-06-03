Как оформить ДТП по европротоколу без присутствия полиции: подробная инструкция

В Украине при оформлении ДТП можно по желанию водителей непосредственно на месте использовать европротокол, при котором присутствие полиции не обязательное. Условием для этого является отсутствие травмированных или погибших в результате аварии, а также если полученные повреждения авто незначительные.
Как правильно составлять документ, где получить форму, и для чего это нужно - читайте в материале ниже.
В странах Европы водители с помощью европротоколов улаживают большинство аварий, в которых не пострадали люди. В Украине такие упрощенные правила оформления ДТП вступили в силу десять лет назад. А в 2017-м бланки ОСАГО заменили цифровые полисы, и автомобилистам получили возможность оформлять аварии просто с помощью смартфона.
Европротокол при ДТП является основанием для подачи заявлений в страховые компании для страховых средств.
Размер выплат по европротоколу на сегодня является лимитированным, отмечает yurporada.kiev.ua. Так, максимум, что водители могут получить, это 50 тысяч гривен.
Стоит отметить, что в Украине часто водители не хотят оформлять этот протокол из-за того, что возникает рассуждения о сложности при проведении оценок убытков после аварии. Но, как показывает практика, для получения вышеупомянутой суммы, проблемы не возникают.
Чтобы скачать себе европротокол, необходимо:
При оформлении документов водители должны знать, какие есть основания для составления европротокола:
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