Как оформить ДТП по европротоколу без присутствия полиции: подробная инструкция

Зачем нужен европротокол, какая инструкция

В странах Европы водители с помощью европротоколов улаживают большинство аварий, в которых не пострадали люди. В Украине такие упрощенные правила оформления ДТП вступили в силу десять лет назад. А в 2017-м бланки ОСАГО заменили цифровые полисы, и автомобилистам получили возможность оформлять аварии просто с помощью смартфона.

Европротокол при ДТП является основанием для подачи заявлений в страховые компании для страховых средств.

После заполнения такого протокола водители имеют право покинуть место аварии, не сообщив о происшествии правоохранителям.

По правилам, после этого не позднее чем через 3 для после ДТП нужно обратиться к своему страховщику, и предоставить свою копию европротокола.

Вместе с этим документом также нужно предоставить паспорт, идентификационный код, водительское удостоверение, страховой полис, и фотографии с места ДТП, если они были сделаны непосредственно водителем.

Размер выплат по европротоколу на сегодня является лимитированным, отмечает yurporada.kiev.ua. Так, максимум, что водители могут получить, это 50 тысяч гривен.

Стоит отметить, что в Украине часто водители не хотят оформлять этот протокол из-за того, что возникает рассуждения о сложности при проведении оценок убытков после аварии. Но, как показывает практика, для получения вышеупомянутой суммы, проблемы не возникают.

Где получить европротокол

Чтобы скачать себе европротокол, необходимо:

посетить сайт МТСБУ (mtsbu.ua) и распечатать документ,

использовать веб-интерфейс МТСБУ и скопировать там электронный вариант документа;

можно скачать мобильное приложение "Мой полис" (mypolis.io).

Какие требования для составления европротокола

При оформлении документов водители должны знать, какие есть основания для составления европротокола: