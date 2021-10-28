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"Одышка после коронавируса – это не норма": Комаровский дал советы тем, кто уже переболел

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Четверг 28 октября 2021 21:31
"Одышка после коронавируса – это не норма": Комаровский дал советы тем, кто уже переболел Комаровский дал советы тем, кто страдает одышкой после коронавируса (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать для восстановления работы легких после тяжелой формы коронавируса. Он отметил, что одышка может сохраняться в течение многих месяцев после болезни.

На своей странице в Instagram Комаровский дал советы тем, кто переболел коронавирусом и страдает от одышки.

Доктору задали вопрос о том, нужно ли что-то делать с одышкой тем пациентам, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме и испытывают последствия на протяжении многих месяцев.

"Конечно, одышка — это не норма, но как долго она может сохраняться, к сожалению, не знает никто. Сегодня мы уже понимаем, что при коронавирусной инфекции есть поражение легких, причем серьезное. И орган в течение какого-то (индивидуального для каждого переболевшего) времени будет восстанавливаться. Мы только можем указывать на факторы, которые способствуют нормальной работе легких", - объяснил Комаровский.

Он добавил, что для восстановления нужно не только время, но и другие обязательные факторы: правильные параметры воздуха, профилактика обезвоживания, нормальный питьевой режим.

Также специалист отметил, что есть дополнительные моменты, которые могут мешать быстрому восстановлению работы легких.

"Понятно, что если рядом кто-то курит, в помещении пыльно и сухо, есть другие респираторные вредности, то процесс восстановления будет удлиняться. Вот если бы ваш муж не ходил на работу в городе, где выхлопы автомобилей и выбросы предприятий, а жил где-то в лесу и ходил с вами по утрам вокруг избушки дышать влажным чистым воздухом, то он восстановился бы гораздо быстрее", - добавил врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский объяснил, как отличить коронавирус от ОРВИ.

А также рассказывали о том, что Комаровский дал важные советы о лечении кашля.

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