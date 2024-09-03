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Одружений Остап Ступка неочікувано показався з новою дівчиною у відвертій фотосесії

Остап Ступка (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Іванна Пашкевич

57-річний актор Остап Ступка влаштував відверту фотосесію з театрознавицею Маргаритою Ткач.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Так, вчора, 2 вересня, син народного артиста України Богдана Ступки святкував день народження.

З цієї нагоди Ткач опублікувала чорно-білі знімки, на яких вона позує разом із актором біля річки. На романтичних кадрах вони обнімаються і цілуються.

Маргарита одягнена тільки у мокру сорочку і шорти, без білизни.

Остап Ступка і Маргарита Ткач (фото: instagram.com/olgasumska)

"Happy birthday", - привітала вона артиста, додаючи емодзі серця, а він, у свою чергу, зробив репост публікації.

Скріншот

Варто зазначити, що Остап Ступка з 2015-го року перебуває у шлюбі зі своєю коханою Дар'єю, яка молодша за нього на 20 років. Вона є четвертою його дружиною.

Від першого шлюбу в Остапа є 36-річний син Дмитро, а від другого - син Богдан і дочка Устина. У четвертому шлюбі в артиста дітей немає.

Ймовірно, пара вже не разом. Однак офіційно про це поки не повідомляє.

Остап Ступка з дружиною Дар'єю (фото: facebook.com/p/Остап-Ступка)

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