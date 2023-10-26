Ніч із хворою дитиною: Комаровський назвав 5 моментів, які варто продумати заздалегідь

Чому самопочуття погіршується вночі

Коли дитина захворіла на ГРВІ, найчастіше саме ввечері чи вночі самопочуття погіршується. Чому саме так? Ось декілька причин:

вночі дитина не п'є рідину. Це призводить до загустіння мокротиння й тому її складніше відкашляти.

дитина перебуває в сухій і теплій кімнаті, що також призводить до дефіциту рідини та пересиханню слизових оболонок. Через це, зокрема, може підвищуватися температура.

у горизонтальному положенні сила дихальних м'язів менша

Батькам варто розуміти, що якщо ввечері дитина вже почувалася погано, то ймовірність того, що вночі стане гірше, дуже висока.

Контролюйте температуру у дитини (ілюстративне фото: Freepik)

Як підготуватися до ночі з хворою дитиною

Усе, що вам потрібно знати, з'ясуйте вдень чи ввечері. Вночі ви не зможете подзвонити вашому сімейному лікарю, тому краще поставити всі запитання заздалегідь.

Перевірте температуру та вологість в кімнаті. Ваша дитина повинна бути тепло одягненою, але при цьому температура повинно бути 18-20 градусів, а вологість від 40 до 60%. Для цього ви можете перемістити дитину в іншу кімнату чи зволожувач повітря.

Підготуйте рідину для пиття. Оптимально, щоб це був спеціальний засіб для регідратації.

Якщо в дитини висока температура, кожні три години її варто поїти водою чи іншими засобами. При цьому не рекомендовано лягати спати з високою температурою, інакше на ранок ситуація може погіршитися. Не забувайте контролювати температуру тіла.

Розберіться з дозами ліків заздалегідь. Лікар рекомендує записати, які саме та скільки ліків ви давали дитині. Це може стати важливою інформацією для лікарів, якщо вам доведеться до них звернутися.

Визначтеся, хто буде вставати до дитини - батько чи мати - чи як ви будете чергуватися.