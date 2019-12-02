Однозначно можно: Комаровский высказался о главном запрете при купании

Доктор Комаровский высказался о довольно спорном вопросе относительно купания ребенка. Так, представители "старой школы" категорически против того, чтобы ребенка во время купания погружали в воду "с ушами". По мнению многих, такое купание сразу вызовет у малыша отит.

На своем персональном сайте педиатр рассказал, что думает о связи отитов и "купании с ушами". К Комаровскому обратился папа малыша, который так купает ребенка, но мама категорически против, поскольку "сразу же появится воспаление среднего уха".

Специалист ответил, что "однозначно можно". По его мнению, лишь ныряние на большую глубину с небольшой долей вероятности может стать причиной отита.

"Риск если и есть, то только тогда, когда в воду будут погружаться одновременно нос и уши, да и то - глубоко. То есть, если ныряние хоть как-то чревато возможностью развития отитов, то просто погружение ушей и не погружение при этом рта и носа ни к чему опасному не ведет", - утверждает педиатр.

Комаровский рассказал, можно ли ребенка "купать с ушами" (фото: pixabay.com)

Кроме того, Комаровский утверждает, что главной причиной отитов у маленьких детей является не вода, а слизь, которая забивает евстахиеву трубу (которая соединяет полость уха с полостью носа). Это место является самым слабым в органе слуха ребенка.

"Если труба забивается слизью - это и есть главная причина отитов. А вода здесь ни при чем. Но если ребенок живет в теплом сухом воздухе с коврами и обогревателями, т. е. в трубе скапливается слизь + теплая ванная (влажный теплый воздух), слизь набухает и перекрывает трубу - вот вам и отит", - пишет Комаровский.

Самой лучшей профилактикой отитов, по мнению педиатра, является прохладный и влажный воздух, а также открытая дверь в ванной.