В одной комнате пытали, в другой - расстреливали: новые доказательства зверств в Буче

Военный говорит, что когда они стали заходить в город и здороваться с людьми, реакция жителей Бучи вызвала у него слезы. А видел он в жизни немало.

Россияне убивали без разбора: пенсионеров, мужчин, женщин, детей. Найденные люди в подвале со следами пытки, связаны, прострелены колени.

"Я так понимаю, там был отдельный кабинет для специалиста из ФСБ. Была комната для допросов, а в соседней комнате пять убитых гражданских лиц, со связанными руками, простреленной головами", - рассказывает военный.

Практически все дома в Буче размародерены. Оккупанты оставили после себя полную разруху.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, с территории Киевской области сейчас (по состоянию на 3 апреля) вывезено 410 тел убитых мирных жителей.

Киевскую область полностью освободили от оккупантов 2 апреля.