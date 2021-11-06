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Однокурсник Путина заявил о планах смены власти в России и высказался о терактах в 1999 году

Автор: Владимир Костырин

В России собираются заменить Владимира Путина в кресле президента на нового, более агрессивного политика. Такое мнение высказал проживающий в США бывший советский разведчик, майор КГБ с 1980 по 1990 год Юрий Швец, учившийся в Академии внешней разведки на одном курсе с нынешним главой Кремля.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Швец считает, что "переворот" в РФ планируют устроить те самые силы, которые и привели Путина к власти, устраивая взрывы жилых домов в Москве, в Волгодонске и в дагестанском Буйнакске в сентябре 1999 года.

Напомним, такие теракты по официальной версии были "списаны" на чеченских полевых командиров во время Второй российско-чеченской войны. Однако среди мировой общественности обрела популярность версия о причастности к взрывам российских спецслужб (ФСБ).

"В России сейчас безвременье, на самом верху политической власти. Те люди, которые привели Путина к власти в 99-м году через теракты - они взрывали дома... под завалами которых погибли сотни людей, россиян", - рассказал он.

По мнению бывшего КГБшника, сейчас "эти самые люди пытаются выкинуть Путина из власти".

"Потому что тело уже старое, зубы выпали, и его надо убирать. Надо более молодые и более агрессивные. Вот такая ситуация", - высказался Швец.

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Евгений Комаровский возмутился тем, чего хотят от украинских врачей во время пандемии и рассказал, почему врачи уезжают из страны.


Также известный врач резко высказался о том, что власть и "депутаты-чмошники" проиграли информационную войну антивакцинаторам.


Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, за какой срок можно вакцинироваться после болезни, кому совсем нельзя прививаться и чем лучше всего вакцинироваться беременным.


А Михаил Радуцкий высказался об ответственности медиков, про стоимость лечения, воров, которые продавали бесплатные лекарства, и об обеспечении больниц кислородом.


В эфире также показали, как журналисты купили "паспорт" вакцинации за несколько минут.


Ну и еще смотрите эмоциональное видео, как украинка искала кислород для больной матери.

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Владимир Путин