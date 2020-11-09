Одного раза мало: эксперты рассказали, как правильно мыть голову

Эксперты рассказали, как правильно мыть голову, чтобы избежать проблем с кожей головы и волосами. По мнению косметолога-трихолога Джоанны Сшипчак, одноразового мытья мало.

Специалист поделилась в Instagram важными советами, как делать эту важнейшую бьюти-процедуру правильно. Она объяснила, почему одного мытья шампунем, а затем ополаскивания волос недостаточно.

Мыть голову нужно обязательно дважды. Причем это не зависит от того, есть ли у вас проблемы с кожей головы.

Трихолог утверждает, что однократного мытья недостаточно, так как на коже и волосах образуется кристаллический слой, что в свою очередь, может вызвать зуд, перхоть и неприятный запах. А это - идеальные условия для развития патологической микрофлоры.

Даже если вы после однократного мытья используете различные маски, втирания и прочее, это не имеет смысла. Ведь все полезные вещества из этих средств не проникнут через фолликул и не пройдут в кожу.

Поэтому очень важно ополаскивать кожу головы и волосы второй раз.

"Дважды промойте кожу, первое - увлажнение. Также регулярно используйте скраб для кожи головы, а в случае сомнений проконсультируйтесь с хорошим трихологом", - советует эксперт.

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