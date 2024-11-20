Одна звичка, яка зменшить ризик слабоумства на 40%

Що відомо про дослідження та деменцію

Зазначається, що вчені переглянули медичні карти понад 61 000 британців у віці від 39 до 70 років. Близько 553 отримали діагноз деменція протягом 12 років.

Ті, у кого краща кардіореспіраторна підготовленість (CRF) - здатність кровоносної та дихальної систем постачати кисень до м’язів - отримали кращі результати в тестах на роботу мозку та мали на 40% менше шансів отримати діагноз.

Якщо дивитися лише на людей із помірним або високим генетичним ризиком розвитку захворювання, ризик все одно був на 35% нижчим для тих, хто був у фізичній формі.

Серед тих, у кого діагностовано деменцію, у людей із високим рівнем ХПН симптоми зазвичай з’являлися приблизно на півтора роки пізніше, ніж у тих із низькою фізичною формою.

"Наше дослідження показує, що більш високий CRF пов’язаний з кращими когнітивними функціями та зниженням ризику деменції", - повідомили вчені.

Ба більше, високий рівень CRF може зменшити вплив генетичного ризику будь-якої деменції на 35%. Наші результати показують, що підтримка сприятливої ​​ХНН може бути стратегією профілактики деменції навіть серед людей із високою генетичною схильністю.

Також відомо, що фізично підготовлені люди менший ризик серцевих захворювань, діабету 2 типу, високого кров’яного тиску та деяких видів раку.

Заходи, які можуть підвищити його, включають біг, біг підтюпцем, плавання, їзда на велосипеді, танці, бокс і аеробіка.

Кардіо підготовленість вимірювали за допомогою шестихвилинних тестів із вправами з використанням велотренажера, тоді як когнітивні функції оцінювали за допомогою тестів на пам’ять і мислення.