Одна из жертв фотографа-насильника рассказала свою историю: все произошло внезапно

Под Киевом задержали известного фотографа Александр Ктиторчука по подозрению в совращении несовершеннолетних. 56-летнему мужчине инкриминируют совершение развратных действий в отношении 17-летней девушки и других пострадавших. Одна их его жертв рассказала свою историю.

Светлана Коваль также показала фотографию в 17 лет, которую сделал Ктиторчук перед тем как ее изнасиловать. Об этом инциденте женщина написала на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что была моделью и решила попробовать себя в конкурсе для моделей "Шанс.Model.Ua". На одном из этапов девушек учили позировать на фотокамеру. Этим занимался известный фотограф в модельном мире Александр Ктиторчук. Он также делал снимки, по которым моделей потом оценивали.

Александр заявил Светлане, что она ему очень понравилась, и ему легко ее фотографировать. При этом фотограф предложил сделать еще несколько снимков, но уже в своей студии.

Девушка позаботилась о безопасности и пошла на фотосессию вместе с сестрой и ее подругой, но их не пустили, и они остались ждать на улице. При этом у фотографа студия находилась в его квартире. Во время фотосессии Ктиторчук уговаривал девушку снять кофту и лифчик.

Светлана Коваль (фото: facebook.com/svitlana.kovall)

"Рассказывал, что когда-то я буду себе благодарной, поскольку навеки оставлю память, каким было мое тело в молодости. Не хотела я ни таких воспоминаний, ни показывать себя какому-то чужаку. Отвечала, что голой не хочу фотографироваться", - рассказала Светлана.

Но Ктиторчук пытался все-таки ее уговорить, и у него получилось. Девушка начала позировать обнаженной. При этом фотограф постоянно касался ее для более удачной позы.

"Помню, как он уже проник в меня пальцем. Причем я не то, что не давала согласия, это произошло так внезапно, что я не поняла, что происходит. В этот момент я уже проснулась от воздействия манипуляций и осознавала, что в опасности. Думала о возможных путях побега", - вспомнила Светлана.

Потом он начал трогать ее за грудь и силой тащить на второй этаж на кровать. Девушка сопротивлялась, но все было тщетно, силы были неровные. Она плакала и просила ее отпустить.

"Вдруг он замер. Остановился. Отпустил свои руки, которые крепко меня сжимали за плечи. Лег на спину. Сказал как-то удивленно: "Такого у меня еще не было, чтобы я не закончил". А я выпрыгнула из кровати и побежала вниз по лестнице, понимая, что Бог действительно создал для меня чудо, Он его остановил. Другого объяснения я не нашла", - написала Светлана.

Она подчеркнула, что сейчас понимает, что это было насилие несовершеннолетней. Что сексуальное насилие может быть и без прикосновений, а когда, например, тебя раздевают и пялятся на твои интимные зоны. И что "попытка изнасилования" это также насилие.

Напомним, в Киеве женщина чудом спаслась от насильника на улице.

Ранее жертва изнасилования в полицейском участке Кагарлыка прокомментировала решение суда по одному из подозреваемых.