Одна річ, якої жінкам найбільше не вистачає в сексі

Чому чоловіки і жінки збуджуються по-різному?

За словами психолога, якби чоловікам для ерекції потрібен був довгий час, то рід людський давно припинив би своє існування.

Наші пращури займалися сексом хаотично. Зокрема, протягом дня жінка могла мати декілька статевих актів з різними чоловіками, а її згоди тоді ніхто не питав.

І хоча це було дуже давно, така фізіологія чоловіків і жінок залишається і працює за тими ж законами.

"Збудження жінки кардинально відрізняється, бо не пов‘язане з її здатністю виконати репродуктивну функцію. Іншими словами, жінка може завагітніти, виносити та народити дитину жодного разу не збудившись", - стверджує Юлія.

В чому особливість жіночого збудження?

Щоб секс був справжньою насолодою і завершився яскравим оргазмом, жінці потрібен час, позитивні почуття до партнера та, що важливо - розслаблення.

Цікаво, що збудження жінки прямо пропорційно її розслабленню. Тому чим довша прелюдія, тим більша ймовірність, що жінка отримає оргазм.

"З цим можна сперечатися, вважати жіночою забаганкою, але така фізіологія: чим більше стимулів отримує нервова система жінки, тим сильніше наростає збудження, піком якого є оргазм", - нагадує психолог.

То скільки часу потрібно на попередні пестощі?

Психолог стверджує, що ніжні пестощі, шепіт компліментів на вушко, стимуляція ерогенних зон, легкий масаж, пристрасні поцілунки протягом 15-30 хвилин подарують вашій коханій найяскравіше задоволення в житті.

"Вважаєте прелюдію вигадкою - отримаєте роздратовану, ображену, невдоволену вами та життям жінку, що постійно чіплятиметься через дрібниці", - підсумувала Юлія Дамочкіна.