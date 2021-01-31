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Один из протестующих поджег себя в центре Москвы: видео инцидента

Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 31 января, в России продолжаются протесты против задержания главного российского оппозиционера Алексея Навального. При этом в Москве один мужчина попытался совершить акт самосожжения на Пушкинской площади.

Мужчина поджег себя, но пламя удалось сбить прохожим подручными средствами. По предварительной информации, мужчина жив, и его отвезли в больницу. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

Видео попытки самосожжения можете посмотреть по этой ссылке.

Стоит отметить, что в прошлую субботу митинги прошли в около 200 городов РФ от Сахалина до Калининграда. Сегодня команда Навального объявила об организации протестов как минимум в 90 городах. Все они начались в полдень по местному времени.

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Правоохранители предостерегли организаторов и участников протестов 31 января об уголовной ответственности и предупредили, что эти акции являются незаконными.

Команда оппозиционера призвали людей выходить на улицы "за свободу Алексея Навального и за Россию без Путина". Россиянам также напомнили, что согласно Конституции РФ, они имеют полное право выражать свое мнение массово, мирно и без оружия.

Напомним, на протестах в России задержали известного рэпера Оксимирона.

Мы также писали о том, что количество задержаний 31 января в России побило рекорды.

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