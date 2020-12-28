ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Один из продюсеров "Игры престолов" трагически погиб в 39 лет: подозревают убийство

Автор: Анна Шиканова

В Китае скончался один из продюсеров культового сериала "Игра престолов" Линь Ци. Ему было всего 39 лет.

Есть предположение, что продюсер был отравлен, так как в его крови обнаружили ядовитое вещество. Подробности сообщили в издании Deadline.

Линь Ци был президентом китайской компании Yoozoo Group, а также продюсером сериала Netflix "Задача трех тел". За несколько дней до смерти он был госпитализирован в больницу, и врачи обнаружили, что продюсер был отравлен. Почти 10 дней врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

В СМИ указывают, что отравить Линь Ци мог его коллега, высокопоставленный сотрудник отдела кино компании. Причиной покушения мог стать личный или рабочий конфликт. Подозреваемого уже арестовала полиция, ведется следствие.

Самые читаемые новости

Компания Yoozoo Games была создана Линь Ци в 2009 году, и он был ее руководителем до последнего дня жизни. Она специализируется на мобильных и браузерных играх, одной из которых стала знаменитая Game of Thrones: Winter Is Coming, созданная по мотивам культового сериала. Также у пользователей были популярны и другие продукты компании: "Drakensang Online", MMORPG "League of Angels" и "DarkOrbit".

Кроме того, компания занималась продюсированием масштабных проектов в сфере кино – сериала "Игра престолов" и "Проблема трех тел". Экранизация последнего проекта для Netflix была запланирована на 2022 год.

Состояние Линь Ци оценивается в 1,3 млрд долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что известная журналистка Зеленская скончалась в Киеве.

А также рассказывали о том, что в Киеве от коронавируса скончался известный врач-заведующий инфекционной реанимацией.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины преступления