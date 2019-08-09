Под Одессой злостные самогонщики напали на полицейских: все подробности

На популярном курорте в Затоке Одесской области продавцы, которые торговали нелегальным алкоголем, напали на полицейских, когда те устроили проверку торговых заведений. Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

При проверке торговых точек в одном из магазинов продавщица отказалась предъявлять правоохранителям лицензию на продажу алкоголя и сигарет. Ее 29-летний супруг и 56-летняя свекровь начали проявлять агрессию по отношению к проверяющим.

В Затоке самогонщики подпались с полицейскими (фото: od.npu.gov.ua)

Между полицейскими и торговцами завязалась потасовка. При этом агрессивная женщина оторвала погон с формы офицера полиции.

В Затоке самогонщики подрались с полицейскими (фото: od.npu.gov.ua)

Относительно работницы торговой точки полиция составила административный протокол по ч. 1 ст. 156 (Нарушение правил торговли алкогольными напитками и табачными изделиями) КоАП.

В Затоке самогонщики подрались с полицейскими (фото: od.npu.gov.ua)

При этом муж со свекровью будут привлечены к административной ответственности по ст. 185 за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника полиции.

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