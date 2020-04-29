Под Одессой задержали маньяка: охотился на детей (видео)

Полиция (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

39-летний подозреваемых заманил ребенка в машину в одном из отдаленных сел Одессокой области

Под Одессой мужчина пытался похитить 7-летнюю девочку - злоумышленник средь бела дня заманил ребенка в авто, которое перекрасил накануне в другой цвет. К счастью, малышке удалось вырваться и убежать.

Полиция задержала 39-летнего подозреваемого, проводятся следственные действия. По данному факту начато производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса, передали 29 апреля в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Правоохранители отметили, что в тот же день в Березовское отделение полиции с аналогичным заявлением обратились родители еще одной малолетней. В настоящее время причастность мужчины - жителя Одессы - к данному правонарушения проверяется.

Как сообщается, злоумышленник специально приехал в одно из сел, увидел на улице семилетнюю девочку и заманил ее в машину. Сначала он спросил у ребенка, как проехать в магазин, но девочка ответила, что родители не разрешают ей разговаривать с незнакомцами.

Тогда похититель "сменил тактику" и спросил, не хочет ли она посмотреть разложенные на сиденье автомобиля коробки и игрушки. Малышка в этот раз потеряла бдительность и села в транспорт - правонарушитель закрыл ее в салоне и начал уезжать. Но далеко увезти девочку не удалось - она вырвалась и убежала, после чего рассказала обо всем родителям, а те уже связались с полицией.

Согласно предоставленным очевидцами приметам, злоумышленник передвигался на черном Mercedes. Однако когда через несколько часов правоохранители остановили разыскиваемую машину, та оказалась белой.

Как выяснилось, 39-летний мужчина перекрасил машину в черный цвет обычной канцелярской краской.

Под Одессой задержали похитителя 7-летней девочки (Фото: od.npu.gov.ua)

После неудачной попытки похищения подозреваемый некоторое время катался по окрестным селам в поисках возможности смыть краску с автомобиля. В конце концов он оказался на территории Николаевской области, где вернул машине ее первоначальный вид, и поехал в направлении Одессы.

Полицейские остановили мужчину у села Первомайское. В его транспортном средстве нашли вещественные доказательства, а в телефоне - порнографические видео с участием детей.

Видео: Под Одессой мужчина пытался похитить девочку - ребенку удалось спастись

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