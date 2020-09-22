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Под Одессой высохли 5 из 13 лиманов: напоминает пейзаж далекой планеты

Автор: Роман Мирончук

Ученые провели обследование заповедных лиманов

В Одесской области в национальном природном парке "Тузловские лиманы" высохли 5 из 13 лимонов. Это произошло из-за нарушения водообмена. При этом водная экосистема одного из лиманов приобрела красно-алый цвет.

Такой цвет говорит о массовом "цветении" зеленой микроводоросли Дуналиелла салина в период высокой температуры и солености лимана. Об этом рассказал эколог Иван Русев на своей странице в Facebook.

Высохший лиман в Одесской области (фото: facebook.com/rusevivan)

По его словам, на сегодня пять лиманов высохли полностью, а это уже шестой. Он тоже в скором времени останется полностью без воды. Чтобы этого не произошло необходимо возобновить водообмен между Черным морем и Тузловскими лиманами. На фото он показал лиман, который называется Будуры.

Высохший лиман в Одесской области (фото: facebook.com/rusevivan)

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Русев также отметил, что сотрудники нацпарка всеми силами пытаются восстановить водообмен и миграционный путь для гидробионтов - организмов, приспособленных к обитанию в водной среде, например, рыбы.

Высохший лиман в Одесской области (фото: facebook.com/rusevivan)

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