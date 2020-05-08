Под Одессой разнесли дом ромов: фото и видео с места "самосуда"

В Измаиле под Одессой несколько десятков человек устроили погром в доме семьи ромов. Такие действия граждане объяснили местью за то, что накануне сами ромы жестоко избили двух парней, которые заступились за женщину.

Как пишут местные СМИ, в результате сегодняшнего инцидента никто не пострадал - члены семьи ромов поспешно скрылись, как только увидели группу приближающихся молодых людей.

Конфликт был вызван тем, что на днях ромы избили какую-то женщину. Об этом передает "Бессарабия INFORM".

"За пострадавшую решили вступиться двое парней, которые пришли вчера к дому ее обидчиков, чтобы разобраться в ситуации. Однако ромы, которых на тот момент насчитывалось около 10 человек, не стали ничего объяснять гостям, а избили и их тоже", - говорится в материале.

После этого, 8 мая, парни вернулись с группой поддержки. Около 30 человек зашли во двор на пересечении улицы Телеграфной и переулка Тимирязева и стали крушить забор, ворота и дом (как внутри, так и снаружи).

В Измаиле разгромили дом ромов - "мстили" за побитых друзей (Фото: bessarabiainform.com)

На место происшествия прибыли патрульные, которые задержали нескольких участников беспорядков - уже на соседних улицах.

Видео: В Измаиле группа парней ворвалась в дом ромов и учинила погром

Ранее сообщалось, что в Киеве в конце апреля в Голосеевском районе неизвестные сожгли палатку, где проживала семья ромов, а самих их избили. Полиция начала уголовное производство по факту инцидента.