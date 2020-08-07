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Под Одессой прошел сильный град: он погубил сотни редких животных

Одесса, Пятница 07 августа 2020 13:30
Под Одессой прошел сильный град: он погубил сотни редких животных
Под Одессой от сильного дождя и града пострадали животные (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Тузловских лиманах погибли около 3000 птиц

В Одесской области в Татарбурнарском районе 31 июля прошел сильный град и ливень. Стихия была настолько мощной, что уничтожила не только урожай, но и убила 300 птиц, из них 11 аистов.

"В ходе стихии были повреждены не только сельхозкультуры, садово-огородные плоды и овощи, погибло несколько овец, коз, одна корова, но и представители дикой фауны", - сообщил на своей странице в Facebook Иван Русев.

По словам Русева, который является доктором биологических наук и научным сотрудником заповедника "Тузловские лиманы", о ЧП ему сообщила местная жительница села Дивизия Елена Староверова. Женщина рассказала, что град убил около 300 птиц.

"11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, три сизоворонки, сотни скворцов, более 50 мелких воробьиных птиц, желтые и белые трясогузки, камышовые овсянки, усатые синицы. С учетом того факта, что погибших и раненых птиц ловили и съедали пернатые и наземные хищники, можно предположить, что только на маленьком участке поймы речки Хаджидер погибло не менее 300 птиц…", - сообщает Иван Русев.

Один из двух аистов, которых подобрала местная жительница Елена, выжил. Однако, он ослеп от ударов градин и у него немного нарушена координация. Птица очень доверчива и даже не пытается летать.

"Ест с трудом. Мы назвали его Робинзоном и забрали с собой. Сейчас Робинзон на реабилитации. Кто владеет информацией по последствиям такого града-сообщайте", - написал Иван.

Под Одессой прошел сильный град: он погубил сотни редких животныхПод Одессой прошел сильный град: он погубил сотни редких животныхПод Одессой град уничтожил птиц (фото: facebook.com/rusevivan)

Как мы ранее сообщали, под Хмельницким пронесся сильный ураган, и мощные порывы ветра с градом за полтора часа успели натворить немало бед в Шепетовке. В результате стихии город остался без воды.

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