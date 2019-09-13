Под Одессой погиб офицер спецподразделения СБУ "Альфа": что произошло (фото)

Под Одессой погиб офицер СБУ Александр Иваньков (иллюстративное фото: УНИАН)

Детали трагедии выясняются, ведется следствие

Под Одессой погиб офицер Службы безопасности Украины, сотрудник Центра специальных операций "А" ("Альфа") Александр Иваньков во время выполнения задания, максимально приближенного к боевому. Как сообщили в пятницу, 13 сентября в пресс-центре СБУ, трагедия произошла 11 сентября.

Также в спецслужбе проинформировали, что всесторонне поддержат семью Александра.

"Боевые побратимы не оставят близких наедине с горем", - говорится в сообщении.

Иваньков был сотрудником Центра спецопераций по борьбе с терроризмом, защите участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов.

Под Одессой погиб офицер СБУ Александр Иваньков (Фото: ssu.gov.ua)

Подробности происшествия в СБУ не сообщили.

Как пишет "Думская.net", старший лейтенант Иваньков погиб во время крайне сложной тренировки спецподразделения на воде.

В настоящее время по факту трагедии ведется следствие. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства.

Александр Иваньков был ветераном АТО на Донбассе. Он был отмечен государственными наградами.

Офицер СБУ Александр Иваньков (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Сослуживцы говорят, что он был настоящим профессионалом и патриотом.

Как сообщалось ранее, 12 сентября выполняя боевое задание в зоне проведения ООС погиб военнослужащий Нацгвардии. Военный получил ранения несовместимые с жизнью. Причины трагедии устанавливаются.

Также мы писали о том, что недавно в зоне военных действий на Донбассе погиб 21-летний боец ВСУ из Черкасской области Юрий Бурдейный.

Напомним, ранее побратим легендарного разведчика, старшого сержанта 74-й ОМБр Александра Колодяжного с позывным "Кол" рассказал, как герой подорвался на мине при проведении спецоперации по вывозу из оккупированных территорий на Донбассе "ДНРовца" Владимира Цемаха. Военный Дмитрий Гержан с позывным "Тритон" тогда также подорвался и потерял ногу.