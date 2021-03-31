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Под Одессой подростки убили бездомного: он оказался "звездой" сети

Новина українською → Одесса, Среда 31 марта 2021 19:06
Под Одессой подростки убили бездомного: он оказался "звездой" сети Коллаж РБК-Украина: под Одессой несовершеннолетние убили бездомного
Автор: Роман Мирончук

В Измаиле Одесской области двое подростков 12 и 13 лет до смерти избили бездомного за то, что он отказался для них просить у людей булочки. Позже стало известно, что 58-летнего бездомного зовут Петр Балика и многие местные его знали. Мужчине даже сделали страницу в Instagram.

Об этом сообщают "Факты".

По словам очевидцев, бездомного так сильно избили, что на нем не было живого места. Кроме того, ему переломали все ребра. Он скончался спустя несколько часов после избиения.

Медики заявили, что его можно было бы спасти, если бы его кто-то обнаружил раньше. Но подростки оттащили его в безлюдное место к озеру.

Под Одессой подростки убили бездомного: он оказался &quot;звездой&quot; сети

Петр Балика (фото: instagram.com/petya_carburetor)

Сначала его били руками потом ногами, и в конце добивали палками. В процессе избиения малолетние убийцы зачем-то раздели догола. Они отдыхали, потом снова начинали бить бездомного. Так продолжалось несколько часов.

Убитого бездомного знали многие люди, и часто помогали ему. По словам местного жителя, он был неназойливым и не выпрашивал денег. Также он любил общаться с людьми и был веселым.

Многие знали его по прозвищу Петя Карбюратор и создали страничку в Instagram. Стоит отметить, что на него подписано почти 3 тысячи человек.

"Петя радовался этому как ребенок. Сам себя называл "Смотрящим по городу Измаилу". В шутку, конечно", - рассказал местный житель Андрей.

Напомним, в Киеве в магазине избили мужчину из-за замечания о маске.

Ранее под Одессой люди проучили живодера, который замучил кота на глазах у хозяина.

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