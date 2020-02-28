Под Одессой подростки избили сверстницу: у девочки сотрясение мозга

В Одесской области 12-летняя девочка зверски избила свою сверстницу. Ее подруги снимали все на видео и потом опубликовали его в социальных сетях. У пострадавшей диагностировано сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Как рассказали в полиции Одесской области, по данному факту проводится расследование и заведено уголовное производство. Известно, что 12-летняя Даша свою обидчицу почти не знала. Девочки учились в разных школах, не дружили и редко пересекались. Даша – отличница и спортсменка, учителя рассказали, что немного вспыльчива, но дружелюбна.

На данный момент, в причинах конфликта пытаются разобраться не только следователи, но и учителя, и родители. Кроме Даши в драке принимали участие еще две девочки – ее одноклассница и подруга. Взрослые утверждают, что именно подруга была зачинщицей конфликта и сейчас она травит пострадавшую девочку в социальных сетях.

"С девочкой проводилась работа неоднократно. С мамой мы уже встречались по поводу того, что у нее есть такие плохие характеристики. Им не место в школе и вообще в обществе", – рассказала директор Великодолинской СОШ №2 Валентина Чебанова об обидчице Даши.

В Одесской области 12-летняя девочка зверски избила свою сверстницу

Девочка, которая избила Дашу, уже приходила просить прощения, но родители их не приняли и не верят в раскаяние.

Даша в результате избиения получила сотрясение мозга, сейчас она лечится дома, под наблюдение невропатолога. У нее сильные головные боли и проблемы со сном.

"Ее ждет работа с психологом. Основная задача – вернуть девушку в школу так, чтобы она чувствовала себя комфортно и не испытывала травли или обид со стороны классного коллектива", - добавила директор школы.

Даша в школу возвращаться не хочет и признается, что боится. В полиции проводят расследование по факту избиения, но с учетом травли в социальных сетях, его переквалифицируют в буллинг.