Под Одессой пенсионеры устроили жесткое побоище из-за карантина (видео)

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта по 11 мая. По его условиям все люди в публичных местах должны быть в медицинских масках. В Черноморске Одесской области волонтеры решили помочь людям и принести им бесплатные маски для защиты от COVID-19. Но ситуация вышла из-под контроля и на месте начался серьезный конфликт.

Как сообщают очевидцы произошедшего, когда мужчина-волонтер пришел на место с пакетом масок, люди начали побыстрее пробираться к нему, чтобы побыстрее их заполучить. Началась давка и драка. Одного человека едва не задавили под ногами.

Отметим, что пожилые люди вырывали из рук волонтера маски, ему пришлось бросить пакет со средствами защиты прямо в толпу, чтобы спасти свою жизнь.

Отметим, что люди узнали о благотворительной акции на одном из местных телеканалов.

В Черноморске люди не поделили маски (видео: YouTube)

Отметим, что в Украине неуклонно растет число зараженных коронавирусом. Минздрав сообщил о 456 новых случаях инфицирования за сутки, среди которых 133 медицинских работника и 33 ребенка. За последние 24 часа в стране госпитализированы с коронавирусом 113 человек, скончались от осложнений инфекции 11, выздоровели 111.

Как мы ранее писали, под Житомиром умерла самая молодая жертва COVID-19 в Украине.