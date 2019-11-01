Под Одессой неадекват растоптал украинский флаг под звуки шансона (видео)

В Одесской области молодой парень надругался над украинским флагом. Парень сорвал флаг и вытер об него ноги, теперь ему грозит серьезное тюремное наказание. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в селе Ильинка Беляевского района Одесской области. В сети появилось видео, на котором 24-летний мужчина залез на столб, сорвал и растоптал сине-желтый стяг.

При этом все происходило под громкие звуки российского шансона. Приятели снимали надругательство над флагом на камеру, подбадривая товарища выкриками "Террорист!" и "Сепар!"

Кроме звезды соцсетей, он стал также и "звездой" местного отделения полиции - правоохранители которые быстро задержали неадеквата. В общении с полицией пыл "террориста" поутих. Он быстро сознался в содеянном и объяснил, что был пьяным, и не понимал, что делает.

За поступок молодому "сепару" грозит до трех лет лишения свободы.

Парень сорвал и растоптал флаг под Одессой (видео: YouTube/ТСН)