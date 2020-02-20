Под Одессой назревает экокатастрофа: люди массово болеют раком (видео)

Под Одессой обострилась экологическая ситуация в пгт Таирово - местные жители жалуются на ужасное зловоние из-за очистной станции, которая была построена еще в 70-х годах прошлого века и до сих пор на объекте не проводилась модернизация.

По словам активистов, в поселке много онкобольных, и люди связывают проблему именно со сложившейся экологической обстановкой. Об этом передает местное издание "Наш район".

Работник очистной станции Николай Самара объяснил, что она давно не работает в полную силу, а действующие мощности направляют все стоки в лиман.

Отмечается, что экоситуация в Тирово за последние 3 года особо обострилась.

Из-за вони летом жители не открывают окна, на детских площадках на улице невозможно находться.

"Мы неоднократно обращались к местной власти, но руководство так часто меняется, что вопрос остается открытым долгие годы", - рассказала Елена Бондарева из поселка.

Также сообщается, что очистную станцию не инспектировали представители Департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА.

Возмущенные жители 19 февраля на приеме в местный поселковый совет обратили внимание руководства объединенной территориальной общины на вопрос модернизации очистных сооружений.

Сама станция находится на балансе бюджета ОТО, а постоянный штат сотрудников насчитывает всего 4 человека.

"Сухой лиман загадили полностью. Уже даже лягушки не квакают. Воду с очистной качают на поле, в котором стоит бассейн на 1000 кубов. Сюда отправляются бытовые отходы завода. Необходимо, чтобы это все работало в полной мере, потому что для нашего поселка это очень болезненная проблема", - отмечает Самара.

Как рассказал начальник местного управления ЖКХ Игорь Куцый, были приглашены к сотрудничеству ряд проектных организаций.

По его словам, местная компания в 2010 году уже представляла проект по очистке сооружений, и были построены очистные сооружения за счет бюджета, но они так и не были запущены. Сейчас же рассматривается вопрос их реконструкции - если работать не будут, то обещают построить новые очистные сооружения для Сухого лимана.

"Осенью должен быть готов проект и начато строительство станции. Деньги в бюджете есть, сумма будет зависеть от экспертизы проекта", - добавил Куцый.

Видео: Под Одессой люди жалуются на экологическую ситауцию из-за очистной станции