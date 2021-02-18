Под Одессой нашли останки неизвестного громадного зверя, который жил миллионы лет назад (фото)

По словам доктора биологических наук, таинственным громадным зверем может быть мамонт или мастодонт (древние млекопитающие, которые напоминали помесь мамонтов и слонов), или же другой вид "древнего жителя Причерноморья".

Отмечается, что кости принадлежат животному, которое жило миллионы лет назад. Точный их возраст также еще предстоит выяснить ученым.

"Останки нашли на уровне 3 метров от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей. Место специально не указываю, чтобы не было паломничества", - пишет Русев.

Под Одессой нашли кости древнего животного (фото с Facebook-страницы Национального природного парка "Тузловские лиманы")

Также он призвал волонтеров и энтузиастов помочь разобраться в этих вопросах, так как предыдущие обращения экологов с аналогичными материалами в ОНУ И.И.Мечникова и в Институт археологии НАН Украины "к сожалению, не дали положительных результатов".

Под Одессой обнаружили останки древнего животного (фото с Facebook-страницы Национального природного парка "Тузловские лиманы")