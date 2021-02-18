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Под Одессой нашли останки неизвестного громадного зверя, который жил миллионы лет назад (фото)

Автор: Владимир Костырин

Под Одессой в национальном природном парке "Тузловские лиманы" экологи обнаружили останки древнего неизвестного животного, идентифицировать которого можно будет только после проведения научной профильной экспертизы.

О находке 18 февраля сообщил начальник научно-исследовательского отдела Парка Иван Русев в своем Facebook.

По словам доктора биологических наук, таинственным громадным зверем может быть мамонт или мастодонт (древние млекопитающие, которые напоминали помесь мамонтов и слонов), или же другой вид "древнего жителя Причерноморья".

Отмечается, что кости принадлежат животному, которое жило миллионы лет назад. Точный их возраст также еще предстоит выяснить ученым.

"Останки нашли на уровне 3 метров от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей. Место специально не указываю, чтобы не было паломничества", - пишет Русев.

Под Одессой нашли кости древнего животного (фото с Facebook-страницы Национального природного парка "Тузловские лиманы")

Также он призвал волонтеров и энтузиастов помочь разобраться в этих вопросах, так как предыдущие обращения экологов с аналогичными материалами в ОНУ И.И.Мечникова и в Институт археологии НАН Украины "к сожалению, не дали положительных результатов".

Под Одессой обнаружили останки древнего животного (фото с Facebook-страницы Национального природного парка "Тузловские лиманы")

Напомним, что в 2017-м в этом же районе во время обследования береговой зоны Тузловских лиманов на уровне 8 метров от поверхности земли сотрудники национального парка также находили останки древних животных, которые могли принадлежать мамонту или мастодонту.

Ранее сообщалось, что недавно в Украине раскопали 300-тысячелетний зуб мамонта.

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Новости Украины Одессаживотныеученые
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