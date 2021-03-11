Под Одессой нашли останки доисторического носорога: в сети разгорелись баталии
Под Одессой возле Черноморска нашли кости предположительно древнего носорога вида Coelodonta antiquitatis.
Об этом рассказал Александр Макаренко, показав в Facebook фото находки.
Он также добавил, что эта потенциально уникальная находка в ближайшее время будет передана ученым Одесского национального университета имени И. Мечникова.
"Я предполагаю, что это позвонок шерстистого носорога, ученые из ОНУ уже более точно определят", - написал Александр.
Вот такую кость нашли под Одессой (фото: facebook.com/Черноморск @ online)
Может, это останки мамонта?
Некоторые комментаторы под постом о находке предположили, что это может быть кость мамонта.
"Думаю, у мамонта тоже будут подобные кости. Знаю, что в Санжейке после оползней находили кости тоже", - написал Дмитрий Смирнов.
"У нас в Черном море куча скелетов с этого периода, в том числе и мамонты. Ребята, которые ныряют за мидией, знают все эти места", - добавил Владислав Шиндрик.
Но мамонту именно эта кость принадлежать не могла.
"Позвонок мелковат для хоботного. У мамонтов они более массивные", - ответил Макаренко и добавил, что в этих краях "много остатков ископаемых животных и ископаемой растительности можно найти".
"Настоящий "Клондайк", - добавил он.
Собака кость зарыла?
Есть, конечно, и те, кто считает: эта находка не имеет абсолютно никакой археологической ценности. Возможно, говорят они, это останки обыкновенной коровы.
"Собака кость зарыла, а они сразу - носорог", - написала Диана Мороз.
"Вполне возможно, что эту косточку действительно пес зарыл. Но, в таком случае, это была довольно древняя собака, возрастом 12 000 лет", - ответил Макаренко.
"Здесь два варианта у меня: судя по размеру позвонка - это бизон прискуса или шерстистый носорог. Я склоняюсь более ко второму. Но у ученых больше опыта в определении ископаемых останков, чем у меня", - резюмировал он.
Как выглядел шерстистый носорог
Шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) обитал на обширных открытых пространствах Европы и Азии около 8-14 тыс. лет назад. Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения.
Шерстистый носорог в представлении художника (wikipedia.org)
Шерстистый носорог, как и вышеупомянутый бизон прискуса (степной зубр), был типичным представителем так называемой мамонтовой фауны. Основными причинами его вымирания считаются изменение климата и связанные с ним перемены во флоре, а также охота первобытных людей.
Суматранский носорог - ближайший современный родственник шерстистого носорога (фото: zoomviewer.toolforge.org)
Эти носороги водились на всей территории Украины!
В Украине уже находили останки этого животного. При чем - сразу двух особей, один из которых был полностью сохранившимся (не хватало только части меха и копыта). Они были обнаружены в смоляной яме в слоях глинистых песчаников вблизи села Старуня Ивано-Франковской области в 1907 году.
"Один из трупов носорога имел прижизненные повреждения, полученные от человека. У плеча и бедра были обнаружены следы ранения острым предметом, а вблизи туши было обнаружено сохранившееся копье. Однако этот носорог не попал в руки охотников - он погиб, провалившись в яму, наполненную озокеритом, благодаря чему сохранился весьма полно", - говорится в журнале "Первобытная археология".
Копия мумифицированного носорога, найденного в Старуни (фото: wikipedia.org)
Ранее мы писали, что в Украине на стройке дороги раскопали уникальные артефакты.