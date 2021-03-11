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Под Одессой нашли останки доисторического носорога: в сети разгорелись баталии

Новина українською → Одесская область, Четверг 11 марта 2021 12:28
Под Одессой нашли останки доисторического носорога: в сети разгорелись баталии Останки доисторического животного нашли под Одессой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Под Одессой возле Черноморска нашли кости предположительно древнего носорога вида Coelodonta antiquitatis.

Об этом рассказал Александр Макаренко, показав в Facebook фото находки.

Он также добавил, что эта потенциально уникальная находка в ближайшее время будет передана ученым Одесского национального университета имени И. Мечникова.

"Я предполагаю, что это позвонок шерстистого носорога, ученые из ОНУ уже более точно определят", - написал Александр.

Под Одессой нашли останки доисторического носорога: в сети разгорелись баталииПод Одессой нашли останки доисторического носорога: в сети разгорелись баталии

Вот такую кость нашли под Одессой (фото: facebook.com/Черноморск @ online)

Может, это останки мамонта?

Некоторые комментаторы под постом о находке предположили, что это может быть кость мамонта.

"Думаю, у мамонта тоже будут подобные кости. Знаю, что в Санжейке после оползней находили кости тоже", - написал Дмитрий Смирнов.

"У нас в Черном море куча скелетов с этого периода, в том числе и мамонты. Ребята, которые ныряют за мидией, знают все эти места", - добавил Владислав Шиндрик.

Но мамонту именно эта кость принадлежать не могла.

"Позвонок мелковат для хоботного. У мамонтов они более массивные", - ответил Макаренко и добавил, что в этих краях "много остатков ископаемых животных и ископаемой растительности можно найти".

"Настоящий "Клондайк", - добавил он.

Собака кость зарыла?

Есть, конечно, и те, кто считает: эта находка не имеет абсолютно никакой археологической ценности. Возможно, говорят они, это останки обыкновенной коровы.

"Собака кость зарыла, а они сразу - носорог", - написала Диана Мороз.

"Вполне возможно, что эту косточку действительно пес зарыл. Но, в таком случае, это была довольно древняя собака, возрастом 12 000 лет", - ответил Макаренко.

"Здесь два варианта у меня: судя по размеру позвонка - это бизон прискуса или шерстистый носорог. Я склоняюсь более ко второму. Но у ученых больше опыта в определении ископаемых останков, чем у меня", - резюмировал он.

Как выглядел шерстистый носорог

Шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) обитал на обширных открытых пространствах Европы и Азии около 8-14 тыс. лет назад. Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения.

Под Одессой нашли останки доисторического носорога: в сети разгорелись баталии

Шерстистый носорог в представлении художника (wikipedia.org)

Шерстистый носорог, как и вышеупомянутый бизон прискуса (степной зубр), был типичным представителем так называемой мамонтовой фауны. Основными причинами его вымирания считаются изменение климата и связанные с ним перемены во флоре, а также охота первобытных людей.

Под Одессой нашли останки доисторического носорога: в сети разгорелись баталии

Суматранский носорог - ближайший современный родственник шерстистого носорога (фото: zoomviewer.toolforge.org)

Эти носороги водились на всей территории Украины!

В Украине уже находили останки этого животного. При чем - сразу двух особей, один из которых был полностью сохранившимся (не хватало только части меха и копыта). Они были обнаружены в смоляной яме в слоях глинистых песчаников вблизи села Старуня Ивано-Франковской области в 1907 году.

"Один из трупов носорога имел прижизненные повреждения, полученные от человека. У плеча и бедра были обнаружены следы ранения острым предметом, а вблизи туши было обнаружено сохранившееся копье. Однако этот носорог не попал в руки охотников - он погиб, провалившись в яму, наполненную озокеритом, благодаря чему сохранился весьма полно", - говорится в журнале "Первобытная археология".

Под Одессой нашли останки доисторического носорога: в сети разгорелись баталии

Копия мумифицированного носорога, найденного в Старуни (фото: wikipedia.org)

Ранее мы писали, что в Украине на стройке дороги раскопали уникальные артефакты.

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