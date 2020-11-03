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Под Одессой мучили в неволе "краснокнижную" птицу: история закончилась неожиданно

Вторник 03 ноября 2020 11:39
Под Одессой мучили в неволе "краснокнижную" птицу: история закончилась неожиданно
Под Одессой выпустили на волю орла (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Одесской области мучили в неволе орлана-белохвоста

В Одесской области выпустили на волю птицу, которая занесена в Красную книгу Украины. Это орлан-белохвост. Его еще летом забрали у уличных фотографов, которые издевались над птицей и содержали ее в ненадлежащих условиях.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Птицу использовали фотографы в корыстных целях - для развлечения туристов и заработка. В зоопарк она попала обессиленной. Орлана откармливали и лечили. Птицу привезли на территорию "Тилигульского лимана" и выпустили.

"Несколько месяцев мы занимались лечением и реабилитацией этого животного и он обрел способность уверенно летать, охотиться. Появились высокие шансы его успешной адаптации в дикой природе, и мы выпустили орлана в его среду", - рассказал директор одесского зоопарка Игорь Беляков.

Орлана отпустили на территории Тилигульского лимана, он с удовольствием расправил крылья и счастливый улетел.

Отметим, что орлан-белохвост - это хищник из семейства ястребиных. Он занесен в международную Красную книгу, а также в Красную книгу Украины.

Под Одессой отпустили на волю орлана

Как мы рассказывали ранее, в Чернобыльском заповеднике водится сычик воробьиный - это самая маленькая сова в Украине. Эта птичка является хищницей, несмотря на свой миниатюрный вес - всего 80 граммов.

Также мы сообщали, что в Днепре школьница увлекается фото с отрубленными головами животных

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