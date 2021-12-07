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Под Одессой мать сдала "копам" сына-дезертира

Автор: Роман Мирончук

В селе Новоградковка Одесской области женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее сын сбежал из армии и сейчас находится дома.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ху**ая Одесса".

"В Одесской области мать сдала своего сына полиции, когда тот сбежал со службы домой", - говорится в сообщении.

У канала также появилась заявка в полицию, которая была зарегистрирована в понедельник, 6 декабря, в 14:46.

Заявка матери дерезртира (Telegram-канал "Ху**ая Одесса")

Парень 1998 года рождения и служит во Львовской части. Он связист.

Напомним, в Ивано-Франковске суд разрешил парню не служить в армии из-за религиозных убеждений. Кроме того, судья обязал Ивано-Франковскую ОГА и Департамент социальной политики компенсировать истцу судебный сбор, сумма которого составила 908 гривен.

В деле указывается, что молодой человек является членом религиозного объединения "Свидетелей Иеговы в Украине", он принял водное крещение, и с июля 2020 года был назначен руководящим комитетом этой религиозной организации на должность священнослужителя - старейшиной (епископом) собрания.

Мы также писали о том, что контрактник ВСУ стал жертвой травли из-за каминг-аута. Сослуживцы его шантажируют и угрожают, а начальство никак не реагирует на это.

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