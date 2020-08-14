Под Одессой иностранец избил 10-летнего сына сожительницы и посадил на цепь

Под Одессой иностранец избил 10-летнего сына своей сожительницы и привязал мальчика за ногу цепью к батарее. Ребенка освободила его старшая сестра, которая и пожаловалась на методы "воспитания" бабушке, а та обратилась к правоохранителям.

Сейчас 50-летнему мужчине - гражданину соседнего государства - объявили подозрение. Об этом 14 августа передали в Болградском отделении полиции в Одесской области.

Выяснилось, что он в пьяном состоянии ударил мальчика в лицо, после чего приковал цепью к радиатору и так и оставил.

Также правоохранители рассказали, что мать девочки и мальчика неоднократно привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Женщина утверждает, что не замечала, чтобы сожитель оскорблял ее детей.

"В ходе досудебного расследования из дома семьи полицейские изъяли цепь, которой правонарушитель "воспитывал" мальчика, и другие вещественные доказательства его противоправных действий", - говорится в сообщении.

Иностранцу сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе горе-мать оставила младенца в общежитии и уехала, и ребенка целый месяц передавали из рук в руки.

Напомним, недавно стало известно, что в Кирилловке женщина держала ребенка на цепи, и видео шокировало сеть.