Под Одессой град убил сотни птиц: некоторые занесены в Красную книгу

Град убил сотни птиц в Одесской области (pixabay.com)

Осадки нанесли серьезный урон

Мощный град и ливень убили в Одесской области почти пол тысячи птиц. В частности тех, которые занесены в Красную книгу. Это явление шокировало не только местных жителей, но и людей, которые исследуют подобного рода явления.

На территории национального парка "Тузловские лиманы" от града и затопления погибли домашние животные в двух селах, которые граничат с заповедником, передает ТСН.

Мощный смерч залил дворы местных жителей. Фермер рассказал, что его многотонную технику просто сносило. А большая вода чуть не забрала жизнь его знакомой, которая попробовала перейти затопившую улицу.

На следующий день вся вода стекла. Казалось бы, на этом все должно кончиться, но нет. Сельские жители увидели страшную картину: сотни мертвых птиц, которых убил град. Отдельно лежали мертвые аисты, которые до последнего держались в стае.

300 птиц разного вида погубила беспощадная стихия. Больше всего погибло куликов. Среди трупов аистов сельские жители нашли одного живого. Он не убегал, потому что получил от града сотрясение мозга и лишился зрения.

Люди забрали птицу, чтобы она не стала легкой добычей для хищников. Аиста назвали Робинзон. Теперь ему прийдется зимовать у людей. Ведь отлететь на зимовку он не сможет. Тем более, аисты это делают только стаей.

Как мы ранее сообщали, под Хмельницким пронесся сильный ураган, и мощные порывы ветра с градом за полтора часа успели натворить немало бед в Шепетовке. В результате стихии город остался без воды.

Ранее сообщалось, что запад Украины сильно пострадал от ливня и урагана, и улицы превратились в горные реки.