Под Одессой двое детей выпали из окна больницы: все подробности

В Одесской области двое детей выпали из окна больницы, куда их поместили после изъятия из неблагополучной семьи. Детали происшествия рассказали на сайте ГУНП Одесской области.

Пятилетняя девочка и двухлетний мальчик выпали окна палаты на втором этаже Великомихайловской больницы в Одесской области. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а мальчик – травму позвоночника.

Накануне происшествия малышей, родных брата и сестру, изъяли из неблагополучной семьи. Детей доставили для обследования и поместили в районную больницу, в палату на втором этаже. В какой-то момент персонал больницы потерял бдительность, и малыши остались без присмотра.

На данный момент детей перевели в районную больницу, а полиция открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей в Великомихайловской больнице – по ч.1 ст.137 Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства трагического происшествия, а также все виновные в случившемся. За такое правонарушение персоналу больницы грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.